Phil Collins riceve gli auguri più belli: quelli della celebre figlia Lily

In casa Collins il talento artistico non manca. Papà Phil è il grande musicista che tutti conosciamo. Il primogenito Simon è cantante e batterista. Nic è un vero prodigio musicale, ha anche accompagnato il papà e i Genesis in tour, sostituendo anzi il genitore alla batteria. E Lily... è una celebre attrice, amata anche per il suo personaggio nell'acclamata serie "Emily in Paris".

Ed è stata proprio Lily a mandare dei dolcissimi auguri di compleanno a papà Phil, che ha appena compiuto 71 anni. Sulla sua pagina Instagram, Lily ha scritto queste parole:

"Buon compleanno papà. Non posso più tenerti tra le braccia o sedermi comodamente sulle tue spalle, ma tu continui ad abbracciarmi forte quando ne ho più bisogno... Potremmo non passare del tempo insieme così spesso. Ma quando siamo faccia a faccia, mi vedi davvero. Potresti non crederci sempre, ma per favore fidati di me quando dico che non importa quanto stai invecchiando. O cosa possa portare la vita. Avrò sempre bisogno di te... Sarò per sempre grata per i momenti e i ricordi che condividiamo. Specialmente quelli che ora amo anch’io da adulta. Grazie per avermi ispirata e aiutata a diventare la donna che sono oggi. Ti amo fino alla luna e ritorno… "

Ad accompagnare queste frasi colme d'affetto, una bellissima foto in cui Lily, piccolina, è sulle spalle di papà Phil.

Il rapporto tra Lily e il padre è stato a lungo tormentato. Phil Collins era lontano per i tour internazionali e per la sua carriera, e la piccola Lily ha sofferto molto per la sua assenza. La successiva separazione dei genitori le ha causato disturbi alimentari e Lily in quel periodo si è sentita abbandonata dal padre star. Adesso però il rapporto è caldo e affettuoso. E Lily ha solo parole d'amore per papà Phil.

(foto Getty Images)