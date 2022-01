Adele, il mal d'amore e il caos concerti

Ci sarebbe una crisi di coppia dietro alla cancellazione all'ultimo minuto dei concerti di Adele a Las Vegas. La sua relazione con Rich Paul, iniziata più di un anno fa, avrebbe dei problemi.

Lo riporta il "New York Daily News". Nessun capriccio dell'artista, dunque come invece era stato ipotizzato o problemi tecnici al Caesar Palace tali da annullare gli show. Fonti vicine alla star riferiscono di scoppi di pianto improvvisi durante le prove e di interruzioni continue per rispondere alle sue telefonate. Tanto più che subito dopo aver deciso di rimandare i live, con un messaggio strappa lacrime postato su Instagram, Adele ha preso un aereo per raggiungere a Los Angeles il fidanzato.

Ora c'è molto caos intorno a questa situazione, e in molti iniziano a pensare che questi concerti potrebbero non tenersi mai. La cantautrice britannica dopo il divorzio sofferto da Simon Konecki nel 2019 aveva raccontato come grazie all'incontro con Rich Paul fosse tornato l'amore nella sua vita. Che sia tutto finito?

