Jovanotti promette 5 nuove canzoni con un video irresistibile!

Jovanotti ha promesso 5 nuove canzoni, che saranno in arrivo a marzo, un mese dopo il Festival di Sanremo. E proprio per il Festival l'artista ha composto la canzone “Apri tutte le porte”, creata appositamente per Gianni Morandi (per Morandi Jovanotti aveva già scritto "L'allegria", lo scorso anno).

“Abbiamo un pezzo fortissimo”, ha definito il brano Lorenzo, che sui social ha condiviso l'entusiasmo per il brano sanremese.

Per annunciare l'uscita delle nuove canzoni, Lorenzo ha inscenato uno spassoso dialogo con un busto di Michelangelo. Nella clip, il celebre scultore rinascimentale incita Jovanotti alla pubblicazione.

Il nuovo album di Lorenzo per ora non ha titolo e data d'uscita, ed è soprannominato "Il disco del sole".

In estate l'artista sarà impegnato nel suo Jova Beach Party 2.

(Foto Getty Images)