Chris Martin eroe di Zoom per la sua Dakota

Tempo fa la parola "zoom" per i più era solo un suono onomatopeico dei fumetti e dei cartoni animati. Oggi si sono diffusi rapidamente in tutto il mondo anche diversi software che consentono chiamate e riunioni collettive on line. Zoom è uno di questi software, forse il più utilizzato e diffuso.

E non saperlo usare può diventare un problema in una situazione come quella che stiamo vivendo da quasi due anni.

Se poi sei un'attrice che deve presentare il suo ultimo film in un evento via streaming con un importantissimo Festival... beh, può diventare un grosso problema.

E' quello che è successo a Dakota Johnson, protagonista di " Am I OK?", lungometraggio presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival: quando è stata interpellata per essere intervistata non si vedeva e sentiva nulla. Qualche momento di imbarazzo e poi nel video compare Chris Martin che con le dita fa il segno della vittoria. E' stato il cantante dei Coldplay, compagno dell'attrice statunitense, a sistemare il problema e consentire così a Dakota di parlare del film.

(Foto Getty Images)