Adele: ecco la verità dietro l'annullamento dei concerti a Las Vegas. Ed è davvero sorprendente

Beato chi non si aspetta nulla, perché non resterà mai deluso. Ecco. Con Adele è successo proprio il contrario. Il suo doveva essere il trionfale ritorno, dopo anni di attesa, e la disdetta dell’ultimo secondo sta scatenando un putiferio. La sua residency, che doveva cominciare a Las Vegas lo scorso fine settimana, è stata rimandata. E le lacrime mostrate dalla cantante britannica sui social hanno reso il boccone ancora più amaro per i fan.

Ricostruendo la vicenda, Adele aveva accettato di fare una serie di concerti al Colosseum del Caesars Palace tutti i fine settimana da gennaio ad aprile. Subito sold out tutte le date. Dovevano essere spettacoli più intimi, per un numero limitato di persone. Nel frattempo, è uscito il quarto album, 30. Insomma, tutti felici.

Poi, all’improvviso, 24 ore prima del primo concerto, Adele ha annunciato attraverso un video social che annullava tutto. “Mi dispiace così tanto, ma il mio spettacolo non è pronto. Abbiamo provato assolutamente di tutto per mettere insieme, in tempo, qualcosa che fosse all’altezza, ma siamo stati colpiti da dei ritardi di consegna e dal Covid. Metà della mia troupe, metà della mia squadra si è ammalata ed è stato impossibile finire lo spettacolo. Sono devastata e mi dispiace che sia successo all’ultimo minuto”.

Molti fan erano già arrivati a Las Vegas, spendendo migliaia di dollari per essere lì. Per loro perdonarla è difficile, pur avendo la massima comprensione per un’eventuale crisi di panico. Ma da Las Vegas arrivano accuse contro il comportamento da diva della star.

Il tabloid The Sun parla di contrasti con la designer Esmeralda Devlin, una celebrità nel settore delle scenografie per le star: "Nonostante il set sia costato milioni per essere messo insieme, Adele non era soddisfatta del risultato e ha detto chiaramente ciò che pensava a Es... Adele era già nervosa di suo e il litigio l’ha mandata nel panico perché pretendeva che tutto fosse perfetto".

Si è poi parlato di "infiniti cambiamenti" che riguardavano la scaletta dello show. "Adele non aveva le idee chiare su quello che voleva per questo spettacolo. Sebbene lei preferisse una performance più semplice, le pressioni erano per fare uno show più stravagante. Non stupisce che con due visioni opposte si siano creati degli attriti. E discussioni piuttosto esplosive".

Adele e il suo team hanno chiesto al Casinò di rifare completamente l’impianto video del teatro e di sotituire quello audio con il loro, “richieste che non solo fanno aumentare i costi di produzione, ma, in un momento in cui ci sono problemi di approvvigionamento, portano a un disastro certo. In questo caso a ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto” ha spiegato il giornalista Scott Roeben.

Difficile dire se gli eventi saranno riprogrammati. L’agenda 2022 della cantautrice è satura. C’è chi parla del 2023…

