I Silk Sonic avranno il loro show a Las Vegas

Sembra inarrestabile il successo dei Silk Sonic, ovvero il gruppo formato da Bruno Mars e Anderson .Paak, che ci hanno regalato canzoni irresistibili come "Leave The Door open" e "Smoking Out The Window".

Il duo ha annunciato che avrà una residency a Las Vegas.

"Siete invitati allo show più bollente della Città del Peccato", ha annunciato il gruppo.

Si tratta di 13 concerti tra il 25 febbraio e il 2 aprile, intitolati "An Evening With Silk Sonic".

"Las Vegas non sarà mai più la stessa!", ha scritto sui suoi social Anderson .Paak. E Bruno Mars: "Sarà la festa più sexy dell'anno".

I Silk Sonic sono anche stati nominati nella categoria International Group ai BRIT Award 2022. In lizza ci saranno anche gli ABBA, i BTS e i Måneskin.