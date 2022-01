Giuliano Sangiorgi buon compleanno

Giuliano Sangiorgi è nato a Nardò, in provincia di Lecce, il 24 gennaio 1979.

Artista eclettico, nel 2000 ha dato vita alla band dei Negramaro, con cui ha pubblicato album come "Mentre tutto scorre", "Casa 69", "La rivoluzione sta arrivando", "Amore che torni".

L'artista ha composto bellissimi brani anche per numerosi colleghi: per citarne alcuni, "Come foglie" (interpretato da Malika Ayane): "Brucio di te" e "E così sia" (per l'album di Mina "Piccolino"); "Unisono" e "Cielo" (per l'album di Patty Pravo "Nella terra dei pinguini"); Ecco che (per l'album di Elisa "L'anima vola"); "Sono solo nuvole" (per l'album di Laura Pausini "Simili").

Nel 2007 ha duettato con Dolores O'Riordan, nella canzone "Senza fiato".

L'artista ha anche scritto un noir, intitolato "Lo spacciatore di carne".

