Gary Barlow buon compleanno

Gary Barlow è nato nel Regno Unito, a Frodsham, il 20 gennaio 1971.

Da sempre innamorato della musica, aveva chiesto ai suoi genitori, a 9 anni, un synth, con cui aveva iniziato suonare e crare la sua musica. Era anche un appassionato di magia e ben presto aveva iniziato a esibirsi in spettacoli che univano le sue due abilità.

Nel 1989 Garry rispose a un annuncio musicale: si cercavano i componenti per uan boy bad. Nacquero così I Take That, di cui facevano parte, oltre a Gary, anche Robbie Williams, Jason Orange, Howard Donald e Marc Owen. Il gruppo divenne un fenomeno internazionale da milioni di copie vendute. Ma la band, da cui Robbie Williams era uscito nel,,, si sciolse nel 1996.

Gary si diede così ai suoi progetti da solista, in una rivalità. assai alimentata dai media, con l'ex compagni di band Robbie. Nel 2006 i Take That decisero di tornare insieme e nel 2009 fece capolino anche Robbie. Ne nacquero il singolo "Shame", l'album "Progress" e un grande tour.

L'artista ha anche continuato nella sua carriera da compositore e da solista. Ha scritto due libri ("My Take" e "A Better Me"). è stato giudice a nell'edizione britannica dello show televisivo X Factor e ha recitato in tv e al cinema (ha avuto anche un piccolo ruolo in "Star Wars: The Last Jedi")

L'artista ha anche rivelato di essere stato un grande fan dei Pet Shop Boys.

(foto Getty Images)