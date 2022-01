Madonna prepara una sorpresa ai suoi fan

Infaticabile Madonna! Ora al lavoro a un nuovo progetto, per dimostrare gratitudine nei confronti dei suoi fan. A loro, infatti, deve la vetta della classifica di "Dance Club Songs" di Billboard, nel 2020, con "Don’t Search I Find", uno dei singoli estratti dall’album "Madame X", che soprattutto l'ha incoronata regina per ben 50 volte della hit parade. Un record che ora l'artista vuole festeggiare, come dimostrano i video pubblicati nelle sue storie Instagram.

Al momento, Madonna non svela altri dettagli: nei filmati è in studio con i suoi collaboratori, canta e balla ascoltando nuove versioni delle sue hit più famose. Tutto farebbe pensare che stia lavorando a una raccolta di remix. Di sicuro, come ha rivelato sui social, è: "un piccolo regalo per tutti i suoi fan, che arriverà presto! 50 volte al numero uno! ci sarà da ballare!" Già a dicembre aveva annunciato di essere tornata in studio di registrazione, promettendo nuova musica per questo 2022: "Sono felice. Arriveranno delle sorprese".

Secondo The Mirror, la cantante americana è pronta a collaborare con Kanye West per confezionare un disco R&B. E scrive: "La leggendaria star e il rapper di Jesus Walks sono stati avvistati a festeggiare insieme a Los Angeles e si dice che abbiano escogitato un piano per lavorare insieme a un nuovo disco". Non solo: una foto immortala Madonna insieme al rapper e alla sua attuale fidanzata, Julia Fox. Una didascalia della “Queen of pop” a corredo di alcuni scatti farebbe pensare a una collaborazione anche tra le due donne: "Sono andata a cena con Julia per parlare del mio film". La modella potrebbe quindi far parte del biopic della popstar, forse proprio per interpretare il ruolo principale. I media statunitensi hanno infatti notato una certa somiglianza tra lei e Madonna versione anni 80. L'icona del pop dovrebbe dirigere il suo film biografico, prodotto dalla Universal Pictures.

