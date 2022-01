Sinead O'Connor ricoverata in ospedale dopo la morte del figlio

Sinead O' Connor ha da poco perso l'amato figlio Shane, di appena diciassette anni. Il ragazzo, che soffriva di tendenze suicide, si era tolto la vita nei primi giorni di gennaio.

Il dolore di Sinead è stato profondo. Immenso. L'artista aveva anche pubblicato dei post su Twitter (in seguito cancellati) in cui affermava di voler seguire il figlio, perché senza di lui la vita non aveva più alcun senso. E anche "Ogni cosa che tocco, la rovino. Ero rimasta solo per lui, e ora non c’è più".

L'artista ha poi deciso di farsi ricoverare in ospedale, per farsi aiutare in questa terribile fase della sua vita. "Senza mio figlio sono persa, l’ospedale aiuterà. Ma è solo un ritardo, perché lo troverò".

Come è facile intuire. grande è stata la preoccupazione dei fan a questa notizia. Poco dopo però Sinead ha deciso di cancellare queste frasi così scioccanti e anzi ha scritto un messaggio per rassicurare i fan: "Mi spiace, ma sono sconvolta. Mio figlio era l’amore della mia vita. Sono rovinata senza i lui. Mi spiace se ho turbato qualcuno".

La speranza è che adesso l'artista riesca a superare questo momento tragico della sua vita e trovare la forza per andare avanti.

(foto Getty Images)