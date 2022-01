Bryan Adams e tutte le sue attività

Bryan Adams è impegnato su molti fronti. Quello artistico prima di tutto. Dopo avere firmato il celebre calendario Pirelli (Adams è anche un apprezzato fotografo), il musicista è in attesa di pubblicare il suo ultimo album, “So Happy It Hurts”, atteso per l’11 marzo. Il 14 gennaio esce intanto il nuovo singolo, "Kick Ass".

La canzone è ricca di assoli di chitarra e invita ad alzare il volume e a lasciarsi andare al ritmo.

Bryan Adams vorrebbe anche dirigere un film, come ha rivelato al magazine Ramp Style: “Mi ci vedo come direttore della fotografia, magari anche come regista”, ha rivelato, aggiungendo “sarei davvero interessato a fare un film. Mi immagino facilmente come direttore della fotografia, forse anche come regista”.

Ma le sue attività non si limitano a queste. Adams ha anche investito in una start-up canadese, la Bettermoo(d), che produce latte e formaggi vegani. Anche Bryan è vegano, da quando aveva appena 28 anni. Il primo prodotto nato dalla collaborazione tra l'artista e la giovane azienda è Moodrink, bevanda cruelty-free, senza glutine e presentata come una valida alternativa vegetale al latte tradizionale. E' a base di latte d’avena e erbe affini a quelle di cui si nutrono le mucche nei pascoli delle Alpi. Si può usare per cucinare o si può berla al naturale. Arriveranno poi anche nuovi prodotti: burro, yogurt, formaggio, gelato, panna acida e crème fraiche.

In proposito, Bryan Adams ha dichiarato: “Promuovere abitudini alimentari responsabili, come la scelta di alternative a base vegetale, è qualcosa che possiamo fare tutti per contribuire a ridurre la crudeltà sugli animali e aiutare il pianeta“.

(foto Getty Images)