2022: tutti gli album in arrivo

Il 2022 è arrivato, ricco di belle speranze (che ci auguriamo si avverino) e grande musica in arrivo, italiana e internazionale. Ecco quali album ci terranno compagnia, in questi mesi del nuovo anno...

Gennaio si apre con "Underwater" di Ludovico Einaudi, il primo album solo pianoforte degli ultimi 20 anni del celebre compositore, in uscita il 21 del mese.

A febbraio (il 18) esce il doppio album di Elisa “Ritorno al futuro/ Back To The Future”, con la canzone “O forse sei tu”, brano presentato al Festival di Sanremo 2022. Il 25 Cesare Cremonini pubblica “La ragazza del futuro”, il suo nuovo album registrato fra Bologna, Los Angeles e Londra.

Marzo vede il ritorno di Laura Pausini, novembre quello di Tiziano Ferro.

Sono anche in arrivo, anche se ancora non sono note le date ufficiali d'uscita, gli album di Giorgia, Jovanotti, Francesca Michielin, Elodie, Eros Ramazzotti.

E dall'estero? I fan sperano finalmente in un nuovo album di Rihanna. Che forse potrebbe davvero uscire in questo 2022. sicuramente sarà in uscita l'album di Lizzo. Attesa anche per un album di Madonna e per quelli di Britney Spears e Taylor Swift.

