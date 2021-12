Lady Gaga vorrebbe scrivere un musical per Broadway

Lady Gaga vorrebbe fare un musical.

La cantante, appena apparsa in House of Gucci, vorrebbe espandere ancora di più la propria carriera e spera, un giorno, di scrivere un musical. Intervistata nel podcast Just for Variety, Gaga ha raccontato che le piacerebbe molto approdare a Broadway: "Magari quando scriverò il mio primo musical."

"Ci sono così tanti musical fantastici, ma io amo comporre. Adoro il teatro musicale, lo conosco molto bene e conosco molto bene la musica. Penso che mi divertirei molto durante il processo della creazione di un musical. Ci sto pensando da tanto tempo" ha spiegato.

Parlando, invece, della sua carriera cinematografica, ha raccontato che le piacerebbe cambiare genere di film, dopo aver interpretato Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci: "Mi piacerebbe fare una commedia romantica. Per quello che vale, House of Gucci è comunque divertente. Ci sono dei momenti molto divertenti per noi, questa pazza famiglia."

Se Lady Gaga è diventata famosa principalmente per la sua musica, ha un background teatrale: la cantante, infatti, ha studiato per ben dieci anni alla New York's Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Ed è, inoltre, apparsa in molti film e serie tv, tra cui A Star Is Born e American Horros Story.