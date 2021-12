Freddie Mercury e quel meraviglioso ultimo regalo di Natale a Elton John

Elton John era davvero un amico di Freddie Mercury.

I due artisti erano assai legati ed Elton ha rivelato qualche dettaglio sulla loro bellissima amicizia. Ha anche parlato di un ultimo, commovente regalo che Freddie gli fece per Natale, poco prima di morire.

I dettagli sono contenuti nel libro di Elton John "Love is the Cure: On Life, Loss and the End of Aids"

"Era troppo fragile per alzarsi dal letto", ha ricordato con dolore Elton ripensando agli ultimi giorni di Freddie "stava perdendo la vista, il suo corpo era coperto dalle lesioni del sarcoma di Kaposi, eppure era ancora decisamente Freddie, spettegolante, completamente oltraggioso. Non riuscivo a capire se non si rendesse conto di quanto fosse vicino alla morte o se lo sapesse perfettamente, ma era determinato a non lasciare che ciò che gli stava accadendo gli impedisse di essere se stesso".

Poco prima del Natale 1991 Freddie aveva acquistato i doni per la band e per Elton, che furono consegnati dopo la scomparsa del leader dei Queen (avvenuta il 24 novembre). Elton ricorda: "Stavo piangendo quando un amico si è presentato alla mia porta e mi ha consegnato qualcosa avvolto in una federa. L'ho aperto e dentro c'era un dipinto di uno dei miei artisti preferiti, il pittore britannico Henry Scott Tuke. E c'era un nota sul davanti di Freddie. Anni prima, avevamo inventato nomi di animali domestici l'uno per l'altro, i nostri alter ego da drag-queen. Io ero Sharon e lui era Melina. La nota di Freddie diceva: 'Cara Sharon, pensavo che ti sarebbe piaciuto. Con amore, Melina. Buon Natale'. Ero sopraffatto, 44 anni all'epoca, piangevo come un bambino. Ecco questo bellissimo uomo che era morto di AIDS, nei suoi ultimi giorni era riuscito in qualche modo a trovarmi un bel regalo di Natale. Per quanto triste fosse quel momento, è spesso quello a cui penso quando ricordo Freddie perché cattura il carattere dell’uomo. Nella morte, mi ha ricordato cosa lo rendeva così speciale".

(Foto Getty Images)