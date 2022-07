Freddie Mercury, Elton John e Rod Stewart volevano unirsi in un gruppo: che super band sarebbe stata!

Riuscite a immaginarvi una band formata da Freddie Mercury, Elton John e Rod Stewart? Che super gruppo sarebbe stato, e chissà che musica i tre artisti avrebbero creato insieme...

Purtroppo una band così non fu mai creata, anche se i tre musicisti avevano davvero intenzione di unirsi in un gruppo.

A raccontare questa vicenda è stato il regista Rudi Dolezal, che diresse il video di "These Are The Days Of Our Lives" dei Queen e che era amico di Freddie.

Dolezal era stato invitato a una festa di Freddie, a cui partecipavano anche Elton John e Rod Stewart. Pare fosse stato proprio quest'ultimo a lanciare l'idea di una super band e suggerire pure il nome che la band avrebbe potuto avere: Nose, Teeth & Hair, che avrebbero dovuto prendere il nome dalle caratteristiche dei loro famosi membri... Dolezal ricorda: "Freddie mi invitò a una festa privata, alla quale erano presenti anche Elton John e Rod Stewart. Mi ricordo che c'era eccitazione con gli altri artisti, e anche tra di loro. Credo che Rod se ne fosse uscito con l'idea di formare un supergruppo e di chiamarlo Nose, Teeth & Hair, perché lui aveva un grosso naso, Elton dei problemi coi capelli e Freddie i denti che tutti conosciamo".

Il progetto è ricordato anche da Rod Stewart nella sua autobiografia: "I Queen affittarono una villa a Bel Air, Los Angeles, e io e Elton passammo una lunga sera a parlare con Freddie, una persona dolce e divertente alla quale ero davvero affezionato. Parlammo della possibilità di formare un supergruppo composto da noi tre. Il nome che avevamo in mente era Nose, Teeth & Hair, una sorta di omaggio alle nostre peculiarità estetiche. L'idea era quella di presentarci vestiti come le Beverley Sisters. In qualche modo questo progetto non si realizzò mai, generando la più profonda e durevole lacuna della musica contemporanea".

(Foto Getty Images)