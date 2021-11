Madonna pubblica le sue foto provocanti. E parte la polemica

Madonna non tradisce se stessa. Per tutta la sua vita ha sempre cercato di sfatare i luoghi comuni e ha usato il suo corpo e le sue foto per veicolare messaggi e contenuti.

Da tempo la star combatte anche l'ageism, ovvero il discriminare le persone in base all'età anagrafica. Tra le discriminazioni, c'è anche quella di vedere chi ha superato certi limiti anagrafici ingabbiato in banali stereotipi, come la nonnina gentile o l'anziano fragile e incerto. Una visione convenzionale del mondo che non tiene conto delle singole personalità, della storia privata e degli interessi di ciascuno.

Dunque, a 63 anni, Madonna si concede foto hot e trasgressive. Le ultime però hanno davvero suscitato molto polemiche.

Tra i commenti, c'è chi ricorda alla diva di esser anche una madre, chi la considera un'esibizionista senza rimedio e chi le suggerisce che può essere meglio di come si mostra nelle immagini.

Difficile che Madonna cambi idea, naturalmente. La diva comunque non si cura affatto delle critiche che l'hanno bersagliata e sta lavorando al film sulla sua vita. La sceneggiatura, pare, è quasi ultimata.

(Foto Getty Images)