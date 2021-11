The Weeknd crea la sua prima serie tv

The Weeknd non si accontenta di essere un grande musicista. A tentarlo adesso è il piccolo schermo. L'artista sarà infatti sceneggiatore e interprete di una serie televisiva battezzata "The Idol".

Ad affiancare l'artista l'ideatore di "Euphoria" Sam Levinson e Reza Fahim. La storia è ambientata nel mondo dell'industria discografica e racconta le vicissitudini di un cantante pop emergente, impegnato in un rapporto problematico con il proprietario di un club che è anche leader di una setta.

Nel cast recita la figlia di Johnny Depp, Lily-Rose Depp.

La serie sta già incuriosendo molti fan dell'artista. Intanto, la vice presidente esecutiva della erte tv che manderà in onda il progetto, Francesca Oris, ha dichiarato: "Quando italentuosi Abel 'The Weeknd' Tesfaye, Reza Fahim e Sam Levinson ci hanno portato The Idol, era chiaro che il loro approccio sovversivo e rivelatore del culto dell'industria musicale era diverso da qualsiasi cosa Hbo avesse mai fatto prima”.

(Foto Getty Images)