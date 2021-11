Ed Sheeran: storia di un momento disastroso

Ed Sheeran è tra gli artisti di maggior successo internazionale. Ogni suo album è accolto con entusiasmo da critica e pubblico, i suoi live sono gremiti di fan, eppure... eppure anche Ed ha conosciuto l'amaro sapore del fallimento. Nulla di grave, ma certo un'esperienza che, pur se formativa, lascia sempre l'amaro in bocca. Ecco dunque quello che è accaduto, parecchi anni fa, a un Ed Sheeran adolescente e ancora non famoso.

Nel 2007 il sedicenne Ed aveva affrontato il provino per far parte del cast della serie televisiva "Britannia High", ambientata in una scuola di spettacolo. La parte richiedeva che si sapesse ballare, cantare e recitare. Il musicista adesso ha raccontato, durante il "Jonathan Ross Show": "C'era questo show televisivo che ho fatto quando avevo 16 anni ed era uno show dove dovevi avere tre armi. Dovevi essere capace di recitare, di ballare e di cantare e due di queste cose non sapevo farle. C'era questa ragazza che frequentava la mia stessa scuola superiore ed era una ballerina incredibile. Mi aveva insegnato una coreografia che sembrava fantastica quando l'ha fatta lei... quindi ho copiato quello che faceva". Ma, ahimé..."Ho finito l'audizione pensando che fosse andata molto bene e poi ho visto Arlene Phillips (l'ideatrice del programma, n.d.r.) dire che non avevo possibilità".

Ecco il video della disastrosa audizione di Ed.

(foto Getty Images)