Elton John e quella volta che Rod Stewart gli regalò un frigorifero

Anche le popstar si fanno regali. Per esempio un po’ di anni fa Elton John e Rod Stewart vivevano nel Berkshire, non lontano da Londra, a poca distanza l’uno dall’altro. Tra i due c’era già in precedenza un ottimo rapporto che si rinsaldò con la vicinanza.



Così lo scozzese decise di fare un regalo di Natale all’eccentrico baronetto: si recò da Harrods dove acquistò un frigorifero, al cui interno mise una bottiglia di champagne. In tutto spese 600 sterline. Un bel regalo.

Solo che il buon Rod aveva a che fare con quello che poi ha definito come la persona più generosa del mondo. Perché il buon Elton, in cambio, gli regalò un Rembrandt. Proprio quel Rembrandt lì.



Lo ha raccontato il diretto interessato rispondendo a un lettore sul The Guardian: "Vivevamo a venti minuti l'uno e a Natale gli ho comprato un frigorifero. Premendo un pulsante uscivano vapore, luci e una bottiglia di champagne. Mi costò 600 sterline, un sacco di soldi negli anni Settanta. Ci scambiammo i regali e lui mi disse che era carino. Lui mi regalò un quadro di Rembrandt! Non mi sono mai sentito così spilorcio".

