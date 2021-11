26 novembre 1991: esce Dangerous

Il 26 novembre 1991 Michael Jackson pubblica il suo ottavo album in studio, "Dangerous".

Jackson per questo album non collabora più con il suo storico produttore Quincy Jones ("Off the Wall", "Thriller" e "Bad"). AL suo fianco ci sono invece Bill Bottrell e Teddy Riley.

Il disco vendette oltre 45 milioni di copie e vinse un Grammy Award (Best Engineered Album, Non-Classical) su quattro nomination, tra cui una per "Black or White" e due per "Jam".

Una curiosità. Michael avrebbe voluto cantare "In The Closet" con Madonna, che però rifiutò. Così i cori femminili furono affidati alla Principessa Stéphanie di Monaco, che fu però accreditata nel libretto dell'album come "Mystery Girl".

Tra le hit del disco, oltre a ]"In the Closet", anche "Remember the Time", "Heal the World" e "Black or White".

