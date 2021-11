Take That nuova avventura!

Fan dei Take That, ottime notizie in arrivo. la band infatti aspetta solo lo scattare del nuovo anno per riunirsi e dar vita a un nuovo album.

A dare la notizia è stato Gary Barlow, che ha raccontato al magazine Music Week come ben presto tornerà in studio di registrazione con Mark Owen e Howard Donald per scrivere nuove canzoni.

"Non abbiamo ancora iniziato", ha rivelato Gary " ma lo faremo il prossimo anno. Il disco sarà fresco, nuovo e davvero speciale...Amerò stare a New York per due mesi e comporre con Mark e Howard. Insieme scriviamo ottime canzoni e ci divertiamo sempre. Il prossimo disco sarà molto importante per noi. Ci piace spingerci sempre oltre e questa è proprio l'opportunità per farlo". Ci saranno probabilmente delle collaborazioni importanti. "Dalle collaborazioni nascono dischi ricchi di hit", ha infatti ricordato Gary "E anche noi avremo dischi di gran successo seguendo questa via"

Gary Barlow intanto ha dato vita al suo primo disco natalizio, "The Dream of Christmas", in uscita il 26 novembre, un mix tra classici del Natale e brani originali

(Foto Getty Images)