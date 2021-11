Lisa Stansfield: ecco che fine ha fatto

Impossibile dimenticare Lisa Stansfield, la cantante nata a Heywood (contea di Great Manchester) l'11 aprile 1966, amata dai fan per la hit "All Around The World", del 1989, e la precedente "People Hold On", con i Coldcut, che la fecero conoscere al grande pubblico. Lisa vinse anche tre Brit Award, due Ivor Novello Award ed ebbe due nomination ai Grammy.

Ma cosa fa adesso Lisa Stansfield? In questi anni, Lisa si è divisa tra la musica (l'ultimo suo album, l'ottavo in studio, è "Deeper", pubblicato nel 2018) e la carriera d'attrice. Nel 1999 è stata tra gli interpreti del film "Swing" ha poi interpretato a teatro, nel West End di Londra, il celebre spettacolo "The Vagina Monologues" (nel 2002), poi alcuni episodi delle serie tv "Goldplated" e "Miss Marple". Nel 2012 ha preso parte al film "Northern Soul".

Lisa si è anche sposata due volte: la prima con il designer italiano Augusto Grassi (nel 1987). Lisa visse in Italia con il marito per 4 mesi. Poi il divorzio e il ritorno in Gran Bretagna. Nel 1998 arriva il secondo matrimonio, con il musicista Ian Devaney, suo ex compagno di scuola, con cui aveva dato vita alla sua prima band, i Blue Zone.

Dei tempi del successo, Lisa ha rivelato al magazine IoDonna: "Mi ricordo che a quei tempi non me ne fregava nulla del modo in cui apparivo, di come mi vestivo o mi muovevo. In compenso cantare era la mia vita, sentivo che avrei ottenuto qualcosa, ma nessuno ti prepara mai veramente a quel livello di celebrità... Quando raggiungi quel tipo di successo sei sempre, costantemente, in movimento, sballottato di qua e di là, non fai che viaggiare, viaggiare, viaggiare… Il che è fantastico, ma può scombussolare. Poi, però, quando sali sul palco, ti ritrovi davanti al tuo pubblico e senti il coinvolgimento della platea, ti rendi conto che è solo quello che ha importanza: ti dimentichi di tutto il resto. Per me è così ancora oggi, ho tantissima voglia di fare concerti, di cantare dal vivo, amo farlo".

E, sul tempo che passa, Lisa ha aggiunto: "Non mi interessa granché l’età anagrafica. Dentro di me mi sento la stessa di sempre, è questo che conta".

(Foto Getty Images)