Adele rivela 3 nuove canzoni: i video!

Adele è stata protagonista di uno show televisivo, intitolato "Adele: One Night Only" e andato in onda negli Stati Uniti il 14 novembre.

Durante lo show, Adele si è raccontata a cuore aperto a Oprah Winfrey e ha anche eseguito alcune nuova canzoni dall'album "30". Si è trattato di uno show emozionante e la voce di Adele era al massimo.

Ecco i video con le 3 esibizioni:

I Drink Wine

"Hold On", che è anche colonna sonora della nuova campagna Amazon.

Adele singing “Hold On”, the promotional single of “30”.



E "Love Is A Game", che ha chiuso lo show.

Adele sarà anche protagonista di uno speciale televisivo britannico, in onda il 21 npvembre su ITV. In estate,l'artuista si esibirà al British Summer Time in Hyde Park.

