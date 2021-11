John Legend pubblica la sua nuova canzone natalizia: il video!

John Legend sente già l'atmosfera natalizia. Eccolo dunque pubblicare un nuovo brano, interamente dedicato alle feste.

La nuova canzone natalizia di John Legend si intitola “You Deserve It All”. Parlando di questo singolo, che dà il via alla collaborazione di Legend con la casa discografica Republic Records, l'artista ha dichiarato che non vede l'ora di creare nuovo materiale. Speriamo dunque in nuovi album a venire. L'ultimo disco dell'artista è per ora "Bigger Love", del 2020.

“You Deserve It All” è stato prodotto da Raphael Saadiq and scritto in collaborazione con Meghan Trainor.

(Foto Getty Images)