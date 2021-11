Kylie Minogue pubblica una riedizione dell’album “Disco” ricco di duetti

Kylie Minogue pubblica una riedizione del suo album "DISCO", del 2020, ricco di collaborazioni. Il progetto è intitolato “DISCO: Guest List Edition" ed è stato anticipato dai nuovi brani “A Second to Midnight” (con YEARS & YEARS) e “Kiss of Life” con Jessie Ware.

Tra le collaborazioni, anche quella con la leggenda della disco music Gloria Gaynor in “Can’t Stop Writing Songs About You”. Nel disco è stata anche inserita la collaborazione dello scorso anno con Dua Lipa, “Real Groove (Studio 2054 Remix)”.

Questi primi due video, girati da Sophie Muller

A Second to Midnight

Kiss Of Life

Questa la tracklist:

CD1: Tutte le canzoni di “DISCO” (12 brani)

CD2:

Till You Love Somebody

Fine Wine

Hey Lonely

Spotlight

A Second To Midnight - Kylie e Years&Years

Kiss Of Life - Kylie e Jessie Ware

Can’t Stop Writing Songs About You - Kylie e Gloria Gaynor

Real Groove - Kylie e Dua Lipa (Studio 2054 Remix)

Say Something (Basement Jaxx Remix)

Say Something (F9 Club Remix)

Say Something (Syn Cole Extended Mix)

Magic (Purple Disco Machine Extended Mix)

Real Groove - Kylie e Dua Lipa (Studio 2054 Initial Talk Remix)

Dance Floor Darling (Linslee’s Electric Slide Remix)