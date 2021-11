Elton John: il Principe Carlo gli concede una nuova onorificenza

Nuovo prestigioso riconoscimento per Sir Elton John, molto amato dalla Famiglia Reale. Il cantautore britannico 74enne, che nel mondo ha venduto oltre 300 milioni di dischi, è stato nominato dal Principe Carlo, per la sua brillante carriera nella musica e per il suo impegno nella lotta contro l'Aids, membro dell'Ordine dei Compagni d'Onore.

L'investitura è avvenuta durante una cerimonia al castello di Windsor. Fu re Giorgio V a istituire nel 1917 questo Ordine che vanta un illustre elenco. Tra i nomi più significativi: il divulgatore scientifico e naturalista britannico Sir David Attenborough, l’attrice Dame Jude Dench, l’ex Beatles Sir Paul McCartney e la chef Delia Smith.

Da oggi c’è anche Elton John che già nel 1998 era stato insignito Cavaliere per servizi alla musica e alla beneficenza. Da sempre il musicista è impegnato nei confronti di chi è stato meno fortunato di lui.

Ha una sua fondazione la “Elton John Aids Foundations”. L'obiettivo è quello di promuovere un’azione decisa contro l’Hiv, malattia che continua a mietere migliaia di vittime all’anno. L'attenzione su questo virus non va abbassata, ricorda il cantautore e incoraggia le persone ha sottoporsi ai test.

