Raphael Gualazzi buon compleanno

Raffaele Gualazzi è nato a Urbino l'11 novembre 1981. Fin da piccolo ha preso lezioni di pianoforte e ha poi studiato al conservatorio musicale di Pesaro.

Ha esordito nel 2005 con il disco "Love Outside The Windows". A renderlo celebre è stata la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2011 con "Follia d'amore", nella categoria giovani. Le sue influenze musicali vanno dal jazz al soul alla fusion.

Gualazzi si è anche aggiudicato il secondo posto sul podio dell’Eurovision Song Contest nel 2011 e, nel 2014, è secondo al Festival di Sanremo con "Liberi o no" in collaborazione con The Bloody Beetroots.

È figlio di Velio Gualazzi, fondatore con Ivan Graziani degli Anonima Sound.

Raphael Gualazzi era un giocatore di basket, attività che ha abbandonato dopo essersi lussato un dito.

