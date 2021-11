Queen: il bellissimo video sulle note di Who Wants To Live Forever

Sono le note di una delle più celebri canzoni dei Queen, "Who Wants To Live Forever" (che era anche stata utilizzata nella colonna sonora del film "Highlander") ad accompagnare un bellissimo video dedicato ai problemi dell'impatto ambientale.

Immagini che commuovono e fanno riflettere sul futuro della nostra Terra e di tutti i suoi abitanti.

IL video è stato realizzato da un gruppo di studenti provenienti da tutt e cinque i continenti. A coordinarli e dirigerli, Matteo Valenti (docente IED Milano). Il video è stato donato al Brian May’s Save Me Trust ed è stato proiettato alla Cop26 di a Glasgow, davanti ai governanti dei più grandi paesi del Globo

Matteo Valenti ha dichiarato: “Riuscire a lavorare con Brian May è stato un grande onore. Penso a quando avevo 15 anni, nel 1986, e fui così colpito dalla musica dei Queen (dopo aver visto il film "Highlander" in un cinema all’aperto) da comprare in poco tempo tutti i loro dischi.

Per prima cosa io e Brian abbiamo scelto, tra alcuni titoli, il brano da usare, convenendo proprio su ‘Who Wants To Live Forever’. Avere un loro brano per il video ha significato dare un’impronta internazionale al progetto e da qui l’idea di coinvolgere scuole di animazione da ciascun continente è stata naturale”.

