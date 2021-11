Elton John e Ed Sheeran pronti a vincere la sfida del Natale

Il Natale è alle porte e come di consueto anche gli artisti (Mariah Carey in testa) si preparano a interpretare canzoni in tema. Ma quest'anno al team di "soliti noti" pronti a intonare melodie festive ci sono anche una vera e propria coppia d'assi: Elton John e Ed Sheeran.

Della loro collaborazione natalizia erano già giunte notizie. Adesso Ed Sheeran ha rivelato nuovi dettagli. Intervistato durante il Tonight Show di Jimmy Fallon, celebre programma televisivo degli Stati Uniti, il musicista ha parlato della collaborazione natalizia con Elton.

Sheeran ha confessato che inizialmente, quando Elton gli aveva confidato il suo proposito di un duetto natalizio, era un po' freddo all'idea

"Non ero mai stato attratto da questo tipo di canzoni", ha confessato Ed "Non che non mi piaccia il Natale, io amo il Natale, ma quando si parla di scrivere una canzone di Natale, devi metterci dentro di tutto"... Poi evidentemente Sheeran ci ha ripensato, perché i duetti sono addirittura 3. Uno si intitola poi proprio "Merry Christmas" e contiene anche il tintinnio delle slitte e campanelli festosi.

Elton John ha già al suo attivo una hit natalizia: “Step Into Christmas”, del 1973.

Ecco Ed Sheeran raccontare il progetto natalizio.

(Foto Getty Images)