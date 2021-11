Amy Winehouse: va all'asta il suo ultimo abito

Quanto può costare l’abito indossato da una delle più amate popstar degli ultimi 30 anni nel suo ultimo concerto? Una cantante che ci ha lasciati a soli 27 anni?

Tanto, tantissimo. Se vogliamo essere più precisi: 243mila e 200 dollari.

Tanto è stato pagato ad un’asta benefica il vestito con cui Amy Winehouse si presentò su un palco al Kalemegdan Park di Belgrado il 18 giugno 2011. Fu uno show disastroso, senza troppi giri di parole: Amy era visibilmente ubriaca e su di giri, cantava fuori tempo parole senza senso e il pubblico la fischiò sonoramente.

Un mese più tardi, il 23 luglio, venne trovata senza vita nella sua casa di Londra.

La sua famiglia ha messo all’asta a Los Angeles circa 800 oggetti personali appartenuti alla cantante per finanziare la Amy Winehouse Foundation, associazione creata per dare assistenza ai giovani che lottano contro le dipendenze.

E il vestito indossato nel suo ultimo show è stato il pezzo forte, aggiudicato per oltre 243mila dollari, circa 16 volte il suo valore originario. Quasi 205mila dollari sono invece serviti per mettere le mani su una borsa a forma di cuore che Moschino realizzò appositamente per lei.

L’intera collezione, venduta dalla casa d’aste Julien's, ha fruttato 4 milioni di dollari.

(Foto Getty Images)