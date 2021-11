Gli U2 pubblicano una nuova canzone

Le canzoni non potranno (forse) fare una rivoluzione. ma possono salvare una vita.

Si chiama “Your Song Saved My Life” il nuovo brano inedito degli U2, canzone che farà parte della colonna sonora del film d’animazione “Sing 2” che arriverà nelle sale cinematografiche a ridosso di Natale.



Film nel quale Bono presta la voce a un personaggio, ovvero al leone-rockstar Clay Calloway, chiaramente nella sua versione originale in lingua inglese. Oltre a lui nel cast “compaiono” i doppiaggi di Pharrell Williams e della cantante statunitense Halsey.



Una prima anteprima della canzone la band irlandese l’ha rilasciata sul suo canale ufficiale di TikTok, dove se ne possono ascoltare alcuni secondi.

Un brano che al momento sembrerebbe essere una specie di one shot, visto che gli U2 non avrebbero ancora iniziato a lavorare al nuovo disco: il loro ultimo album di inediti risale ormai al 2017 con “Songs of Experience”.

(Foto Kurt Iswarienko/Universal)