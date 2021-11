Tiziano Ferro e tutta la sua gioia per rappresentare l'Italia

Tiziano Ferro è davvero felice. L'artista ha partecipato a Los Angeles al “The Italian TV Festival”, l'evento dedicato alle migliori serie italiane, e ha vinto con il suo docufilm "Ferro".

Una storia che ripercorre vita e carriera del musicista di Latina e che ha emozionato il pubblico. Adesso, il premio, che Tiziano ha salutato con post sui social ricco di gioia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

"Io", ha scritto Tiziano "vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il sangue del proprio paese e sentirsi abbracciato da chi sostiene il tricolore come te.

Vorrei saperlo raccontare ma non posso.

Ma sono grato e felice.

Perché io non sono nessuno - l’ho dichiarato diverse volte - ma conosco l’amore. E quello è tutto.

Felice di rappresentare le creazioni italiane e ricevere un premio per il mio amato documentario 'Ferro'."

Al party a Los Angeles erano presenti anche il marito dell'artista, Victor, e personaggi come Elisabetta Canalis e Joe Bastianich.

Tiziano Ferro ha pubblicato da poco l'edizione celebrativa per i 20 anni del suo primo album, "Rosso Relativo".

(Foto Getty Images)