Celine Dion: i fan preoccupati per la sua salute

“Ho il cuore spezzato: il mio team e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo per gli ultimi otto mesi e non essere in grado di esibirmi questo novembre mi rattrista in modo indicibile. Ora devo concentrarmi per migliorare, voglio superare tutto questo il prima possibile".



Quello che leggete è uno stralcio del comunicato stampa con cui Celine Dion ha annunciato di essere stata costretta ad annullare le date previste tra il 5 e il 20 novembre e quelle tra il 19 gennaio e il 5 febbraio del suo nuovo spettacolo in programma al Resorts World Theatre di Las Vegas.



La residency nella città del Nevada è stata rimandata a data da destinarsi per alcuni spasmi muscolari “gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi”, si legge ancora nel comunicato. La 53enne canadese ha pure riprogrammato il suo tour mondiale che ora dovrebbe partire a marzo 2022.

Queste le notizie ufficiali. Quelle ufficiose sono meno rassicuranti e secondo la rivista statunitense statunitense “Here” la cantante non riuscirebbe a camminare.

(foto Getty Images)