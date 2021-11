Ed Sheeran ha in mente altri 10 album. Tutti intitolati con simboli

Ed Sheeran instancabile. E' appena uscito il suo nuovo album "Equals" ("=") e già l'artista annuncia 10 nuovi album, tutti tra l'altro intitolati con simboli.

Conosciamo già la passione di Sheeran per i simboli matematici. Non a caso l'artista ha intitolato i suoi dischi precedenti "Plus" ("+"), "Multiply" ("X") e "Divide" ("÷"). E l'anno prossimo è in arrivo la raccolta acustica Minus ("-"). Però i prossimi simboli non avranno più a che fare con la matematica, ha precisato l'artista, parlando nel podcast Armchair Expert. E la curiosità cresce.

Ed Sheeran ha anche in programma il seguito al suo disco di duetti del 2019 "No. 6 Collaborations Project"; dovrebbe arrivare tra non molto il progetto numero 7.

Tra gli impegni più prossimi, invece, un concerto intimo press la chiesa londinese di St John at Hackney, per sostenere la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation.

