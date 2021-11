Art Garfunkel buon compleanno

Art Garfunkel (vero nome Arthur Ira Garfunkel) è nato a New York il 5 novembre 1941. In coppia con Paul Simon, l'artista ha dato vita al duo Simon & Garfunkel,

Art e Paul si conoscono alle scuole elementari e formano il duo Tom & Jerry. Nel 1963 il loro nome diventa Simon & Garfunkel e l'anno successivo arriva il primo album, "Wednesday Morning, 3 A.M.", che inizialmente non riscuote conensi. Ma la canzone "The Sound of Silence", rieditata e pubblicata come singolo, diventa una hit ed è inclusa anche nel celebre film "Il laureato"

Simon e Garfunkel incidono cinque album in studio, poi si separano nel 1970 dopo la pubblicazione del disco "Bridge Over Troubled Water".

La coppia si riunisce negli Anni Ottanta con un celebre concerto a Central Park, ma l'unione è di breve durata. Nel 2003 Simone Garfunkel tornano però insieme, per un tour mondiale di gran successo. Al quale segue però il ritorno per ciascuno alla carriera da solista.

(Foto Getty Images)