Adele svela i segreti del nuovo album

In attesa dell’uscita del suo nuovo album “30”, programmata per il prossimo 19 novembre, Adele ha pubblicato la tracklist con tutti i titoli delle canzoni.

Dodici in tutto i brani, compreso “Easy On Me” il primo singolo estratto che da due settimane è in cima alla Billboard Hot 100 e numero 1 delle classifiche Billboard Global 200 e Billboard Global Ecxl. Us.

Nell’elenco dei brani spiccano anche due featuring, il jazzista americano Erroll Garner (morto nel 1977) e la superstar country Chris Stapleton.

Adele nel 2017 è stata la star dei Grammy Award, con il suo disco “25” ha vinto ben cinque premi. I due più importanti: Best Song e Best Album, più Best Record, Best Pop Solo Performance e Best Pop Vocal Album. Il nuovo attesissimo “30”, che arriva dopo tre anni di silenzio, farà incetta di premi? Tra qualche settimana avremo le risposte. Intanto nell’edizione del disco disponibile negli store Target, una catena americana, sono incluse anche tre tracce bonus.

*Ecco i brani standard e deluxe:

Strangers by Nature Easy on me

My Little Love

Cry Your Heart Out

Oh My God

Can I Get It

I Drink Wine

All Night Parking (with Erroll Garner)

Woman Like me

Hold On

To be Loved

Love Is a Game

*Bonus Track

Wild Wild West

Can’t Be Togheter

Easy on me (with Chris Stapleton)

(Foto Getty Images)