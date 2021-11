Mariah Carey è già pronta per il Natale

Non c'è nessun dubbio sul periodo dell'anno preferito da Mariah Carey: Il Natale.Quando, ancora una volta, potrà risuonare la sua hit "All I Want For Christmas Is You".

La cantante è davvero impaziente e si sta preparando con largo anticipo alla festività. Guardatela infatti in questo video, in cui fracassa con gioia una zucca di Halloween perché... il momento è arrivato!

E visto che il Natale è per la Carey una inesauribile fonte di ispirazione, eccola annunciare anche una nuova canzone in tema, con Khalid, intitolata "Fall In Love At Christmas".

Si tratterà di una ballata romantica, in arrivo il 5 novembre.

(foto Getty Images)