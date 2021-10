Chris Martin a Roma con Dakota Johnson

Chris Martin e Dakota Johnson si trovano in Italia!

Il cantante dei Coldplay e l'attrice sono stati visti insieme a Roma, mentre sceglievano dei dolci nella storica pasticceria Regoli. In alcune foto, si vede il 44enne fermarsi a chiacchierare con i paparazzi fuori dal locale, e sembra che abbia comprato dei pasticcini anche per loro: il tutto, testimoniato sul sito di JustJared.

Dakota Johnson and Chris Martin were photographed at a bakery in Rome (and even seemed to buy pastries for the photographers waiting for them outside!) https://t.co/KD91XTTlKC — JustJared.com (@JustJared) October 28, 2021

Altri scatti, della 32enne, su un fan account Twitter.

NEW: Dakota and Chris Martin were seen today, October 28, at a bakery in Rome. #DakotaJohnson pic.twitter.com/mMX0DyVuMQ — Dakota Johnson Updates (@dakotaj_updates) October 28, 2021

Recentemente, Chris Martin e Dakota Johnson sono passati da Londra, dove lui le ha dedicato "My Universe" durante un concerto in cui lei era tra il pubblico. Subito dopo, l'artista ha sostenuto l'attrice alla prima del suo film "The Lost Daughter". Le due star sono diventate una coppia a ottobre 2017. La relazione si è interrotta nella primavera del 2019, ma sono tornati insieme pochi mesi dopo.