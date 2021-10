Ed Sheeran si svela nel nuovo album Equals

Ed Sheeran ha pubblicato il suo nuovo album, "Equals", o anche "=", in omaggio alla sua serie di titoli dedicati ai simboli matematici ( + Plus, X Multiply, ÷ Divide).

Nel disco, composto nell'arco di 4 anni, Ed si racconta totalmente. Parla dell'amore ("The Joker And The Queen", "First Times", "2step"), della perdita ("Visiting Hours"), della resilienza ("Can’t Stop The Rain") e della paternità ("Sandman", "Leave Your Life"), della sua carriera ("Tides").

Ed Sheeran ha presentato con queste parole l'album: “= (Equals) è un album molto personale e significa molto per me. La mia vita è cambiata molto negli ultimi anni - mi sono sposato, sono diventato padre, ho perso degli amici – e nell’album rifletto su tutto ciò. Lo vedo come un album della maturità e non vedo l’ora di condividerlo con tutti voi”.

Il disco è ricco di classiche canzoni alla chitarra con ballate senza tempo e momenti più euforici e con una produzione più complessa e la copertina rappresenta un insieme di farfalle (dipinte su un disegno astratto di Ed), a simboleggiare una "nuova vita", filo conduttore dell’album.

Questa la tracklist

1. Tides

2. Shivers

3. First Times

4. Bad Habits

5. Overpass Graffiti

6. The Joker And The Queen

7. Leave Your Life

8. Collide

9. 2step

10. Stop The Rain

11. Love In Slow Motion

12. Visiting Hours

13. Sandman

14. Be Right Now