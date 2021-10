Il 28 ottobre 2016 Giorgia pubblica l'album "Oronero", che era stato anticipato dall'omonimo singolo il 30 settembre dello stesso anno.

L'album esce a tre anni di distanza da "Senza paura" contiene quindici brani inediti. Giorgia ha spiegato la scelta del titolo con queste parole: "Mi è piaciuto scegliere questa parola, 'Oronero', anche per il richiamo che si può fare verso il petrolio. È il simbolo di una risorsa che, se usata male, diventa veleno per noi e per la nostra collettività. Allo stesso modo si può considerare la risorsa della relazione interpersonale come qualcosa di sano ma che, se usata male (nel giudizio a tutti i costi), può diventare un veleno tanto quanto il petrolio".

(foto Getty Images)