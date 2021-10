Ed Sheeran avrebbe già in programma un altro disco

Manca davvero poco all'uscita di "=", nuovo album di Ed Sheeran. Sono passati quattro anni dall'album precedente del cantante, "÷", uscito nel 2017. Ma pare che, per la prossima fatica discografica del cantante, non dovremo aspettare così tanto.

Parola di Stuart Camp, manager di Sheeran. Intervistato dal quotidiano "The Sun", ha spiegato quali sono i loro piani per i mesi successivi all'uscita di "=": tour e un altro disco. "Questo tour durerà tre o quattro anni, e ci sarà un altro disco entro tale periodo. Questo è sempre stato il piano."

Il cantante, in realtà, spiega Camp, pubblicherebbe subito il nuovo album: "È più una questione di impedirgli di pubblicare un altro disco la settimana dopo questo. Il materiale c'è e non ci vorranno altri quattro anni di attesa, ve lo prometto". E ancora: “Ed sa già quale sarà il prossimo album. Ha già una tracklist, che io farò cambiare nei prossimi 12 mesi. Ed scrive così tante canzoni e vuole pubblicarle, non tenerle per sé sul suo hard disk."



Intanto, aspettiamo il 29 ottobre per ascoltare "="!