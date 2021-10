Elton John pronto per il ritiro? "Di applausi ne ho ricevuti abbastanza. Mi dedicherò alla mia famiglia"

Il nuovo album, "The Lockdown Sessions", è appena uscito e il tour con cui dirà addio ai palchi e ai suoi fan, "Farewell Yellow Brick Road", dovrebbe finire nel 2023. Ma pare che Elton John sia definitivamente pronto per il suo ritiro.

Lo ha detto proprio il cantante, durante una recente intervista rilasciata a "Today". Elton ha spiegato di desiderare di passare più tempo con la sua famiglia: il marito David James Furnish e i figli, Zachary e Elijah, di 10 e 8 anni.

"Avrò 76 anni quando il tour sarà finito. Non so quanto tempo ancora mi rimane da vivere. Sapete, di applausi ne ho avuti abbastanza." ha dichiarato l'artista, il cui tour era già stato annunciato nel 2018, ma è stato sospeso a causa della pandemia: "Non ho più voglia di viaggiare e di stare lontano dalla mia famiglia. Sono contento della vita che ho avuto, della carriera, della mia famiglia. Ogni giorno è un bonus, per me."

Vi ricordiamo che Elton John sarà anche a Milano, il 4 giugno 2022. E Radio Monte Carlo è radio ufficiale della data.