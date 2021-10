Sting e le sue cartoline in musica

Un viaggio intorno al mondo e alla musica: è quanto sta facendo Sting, che pubblicherà il 19 novembre il suo nuovo album "The Bridge".

L'artista si è esibito live in scenari mozzafiato: al Teatro Greco di Taormina, ad Atene, e anche a Las Vegas.

Sulla sua pagina Instagram, Sting ha pubblicato un video-ricordo del tour. Tra scorci di grande bellezza paesaggistica e momenti al sound check, un vero diario di viaggio che ci fa scoprire il quotidiano di un artista del suo calibro.

L'album "The Bridge" è stato anticipato dal singolo "If It's Love".

(Foto Getty Images)