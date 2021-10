I Coldplay eseguono un'emozionante versione di Human Heart: il video

I Coldplay hanno eseguito un'incantevole versione della loro nuova canzone "Human Heart", tratta dall'album "Music of the Spheres".

La band (o meglio, il solo Chris Martin) era ospite del programma televisivo statunitense The Late Late Show, condotto da James Corden.

E' stata l'occasione per regalare al pubblico una bellissima versione del brano, eseguita da Martin con le We Are KING (le sorelle Amber e Paris Strother) e Jacob Collier.

Ecco il video:

"Human Heart", che nella tracklist di "Music of the Spheres" è rappresentata dall'emoji del cuore, era stata eseguita live dai Coldplay durante il loro show al Central Park di New York, durante il Global Citizen Live concert.

(Foto Getty Images)