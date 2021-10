Ed Sheeran è felice che Elton John gli abbia soffiato il primo posto in classifica

Un comportamento così non l'avevamo mai visto. Il mondo dello spettacolo (e non solo quello ahimè) pullula di personaggi invidiosi, pronti a tutto pur di conquistare un premio, una classifica, una copertina. Mai nessuno invece che si dia da fare a favore dei colleghi. Mai nessuno a parte... Ed Sheeran. Che si è rivelato davvero un artista sui generis.

Guardate infatti cosa ha pubblicato tempo fa sulla sua pagina Instagram:

Nel post Ed tifa per Elton John e addirittura si augura che la canzone di Elton con Dua Lipa, "Cold Heart", possa soffiare il primo posto nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito alla sua "Shivers".

Ed aggiunge anche un appello ai fan: per favore, comprate la canzone di Elton, ascoltatela in streaming, scaricatela... Chi non vorrebbe esser sbattuto fuori in classifica da Elton?

Va ricordato che i due artisti sono ottimi amici. E canteranno insieme in un duetto natalizio di prossima pubblicazione.

