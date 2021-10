Celine Dion annulla gli show a Las Vegas

Celine Dion ha posticipato l’inizio del suo tour a Las Vegas: problemi di salute. Una dichiarazione parla di ‘spasmi muscolari gravi e persistenti’. Tutto era pronto al Resorts World, da inizio novembre: ma ecco l’ufficialità. Niente esibizioni prima di marzo: biglietti rimborsati e pre-order appositi, per chi volesse conservarli in vista delle esibizioni riprogrammate.

Queste le parole di Celine: “Ho il cuore spezzato da questa decisione. La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi, e non poter iniziare questo novembre mi rattrista oltre lo spiegabile. Sono particolarmente dispiaciuta per aver deluso tutti i fan che hanno fatto i loro piani per venire a Las Vegas. Ora devo concentrarmi per stare meglio: voglio superare tutto questo il prima possibile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Céline Dion (@celinedion)

“Niente è più importante del tuo benessere” le ha replicato il presidente di Resorts World, Scott Sibella. Lo show doveva inaugurare un nuovo teatro nella sede, con il palco più grande e più alto di tutta la città.

La Dion è stata una colonna a Las Vegas dal 2003, quando il suo spettacolo A New Day fu inaugurato al Caesar’s Palace: la residenza di maggior successo di sempre, con incassi oltre i 385 milioni di dollari in cinque anni.

(Foto Getty Images)