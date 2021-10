Katy Perry buon compleanno

Katy Perry è nata a Santa Barbara, in California, 25 ottobre 1984.

Ha esordito nel 2001 con l'album che porta il suo vero nome, "Katy Hudson". A darle il successo soono stati però i singoli "I Kissed a Girl" e "Hot n Cold" del 2008, pubblicati col nome d'arte di Katy Perry.

Sono poi venuti album come "Teenage Dream" (con le hit "California Gurls", "Firework". "Last Friday Night (T.G.I.F.)"), "Prism " (con il singolo "Roar"), "Witness", "Smile".

Katy Perry è stata nominata per tredici volte ai Grammy Award; ha firmato otto profumi e interpretato il film autobiografico "Katy Perry: Part of Me".

E' madre della piccola Daisy Dove, nata il 26 agosto 2020 dalla sua relazione con Orlando Bloom.

