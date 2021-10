Beyoncé non passa inosservata a Venezia

Beyoncé non è certo un personaggio che passa inosservato. Ma questa volta, per la sua gita a Venezia, l'artista ha davvero suscitato scalpore.

Beyoncé si trovava in laguna con il marito Jay-Z per partecipare alle nozze di Alexandre Arnault, vicepresidente esecutivo di Tiffany & Co., con Gèraldine Guyot. La cantante e il marito sono i nuovi testimonial di Tiffany e dunque non potevano mancare alle nozze.

La coppia ha alloggiato in un celebre, lussuoso hotel di Venezia e si è concessa gite in Laguna su un motoscafo da sogno.

Sempre esuberante il look dell'artista. Tra occhiali da gatta e borsette stravaganti, spacchi vertiginosi e gioielli sontuosi, Beyoncé non ha smentito la sua fama da diva. Da parte sua, Jay-Z ha sfoggiato la sua collezione di calzature da cerimonia.

(foto Getty Images)