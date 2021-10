I Coldplay pubblicano Music of the Spheres

I Coldplay hanno pubblicato il loro nuovo album, "Music of the Spheres", che è stato preceduto dai singoli "Higher Power" e "My Universe".

La band ha raccontato il contenuto dell'album attraverso un video che è una sorta di viaggio cosmico animato attraverso i pianeti, con brevi estratti delle 12 canzoni del disco.

La copertina di "Music of the Spheres" è opera di Pilar Zeta, artista argentina, graphic designer e fashion designer, che ha già creato per la band la copertina del disco "A Head Full of Dreams".

Ospiti dell'album, oltre ai BTS e a Selena Gomez, anche tutti i figli dei membri della band e poi il musicista e compositore britannico John Hopkins, l'attore e doppiatore Stephen Fry, il duo americano R&B composto dalle gemelle Amber e Paris Strother, il musicista Jacob Collier e l’italiano Davide Rossi.

La tracklist dell’album è composta da 12 tracce, di cui 5 rappresentate da emoji.

Music Of The Spheres



Higher Power

Humankind

✨

Let Somebody Go

❤️

People Of The Pride

Biutyful



My Universe

♾️

12. Coloratura