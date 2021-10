I Coldplay annunciano le date del tour. Con una bella sorpresa: il video

La bella notizia è che i Coldplay torneranno in tour. Nel 2019, la band aveva infatti dichiarato che sarebbe tornata a suonare dal vivo solo se i concerti fossero stati il più possibile a impatto zero ed ecologicamente sostenibili.

Adesso arriva l'annuncio atteso da tutti i fan: i Coldplay saranno in tour nel 2022. E la band lo dichiara con tanto di video.

I Coldplay suoneranno il 22 ottobre presso la Climate Pledge Arena di Seattle, primo stadio al mondo a emissione zero di carbone. E tutto il tour sarà sostenuto da energie rinnovabili.

La band ha anche dichiarato: "Siamo un gruppo perché vogliamo suonare dal vivo e mettere in connessione le persone. Abbiamo pianificato questo tour da anni e siamo entusiasti di suonare ancora una volta insieme in tutto il mondo. Al tempo stesso però siamo consapevoli che il pianeta sta attraversando una crisi climatica. Così abbiamo trascorso gli ultimi due anni a parlare con gli esperti sulle modalità per rendere questo tour quanto più possibile eco-compatibile e soprattutto sfruttare il suo potenziale per far migliorare la situazione generale. Non tutto magari sarà perfetto, ma promettiamo di fare del nostro meglio e condividere quanto impareremo. E' un lavoro da costruire passo passo e siamo grati per l'aiuto che abbiamo avuto. Se verrete agli show e canterete con noi, saremo felici di vedervi".

Tra le misure prese dai Coldplay, l'uso costante di installazioni alimentate a energia solare, l'uso di energie rinnovabili al 100% e il taglio del 50% delle emissioni rispetto al tour del 2017. Inoltre, gli spettatori che andranno agli spettacoli usando i mezzi pubblici otterranno degli sconti. La band donerà il 10% degli incassi alle organizzazioni che combattono il cambiamento climatico e infine sarà piantato un albero per ogni biglietto venduto.

